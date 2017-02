Ziguinchor, 9 fév (APS) – Handicap International a rappelé jeudi avoir conduit "plus de 40 projets" en 20 ans de présence au Sénégal, dont la moitié concerne la Casamance, qui est constituée des régions du sud, à savoir Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

"En 20 ans de présence au Sénégal, nous avons déroulé plus de 40 projets, dont la moitié a été axée en Casamance, qui est la première zone d’intervention de notre structure dans le pays", a dit Catherine Gillet, la directrice du programme "Afrique Cap Ouest" de cette organisation de solidarité internationale.

Elle intervenait à une cérémonie marquant le 20e anniversaire de la présence de Handicap International au Sénégal, en présence des autorités administratives, de responsables d’associations d’aide aux personnes handicapées et de l’Union régionale des organisations de personnes handicapées de Ziguinchor.

Catherine Gillet est largement revenue sur le choix porté sur Ziguinchor quand il s’est agi de fêter le 20e anniversaire de l’association de solidarité internationale.

"C’est la Casamance qui a reçu les premières interventions de Handicap International dans un contexte de conflit, avec tous les besoins d’accompagnement que cela suscitait à l’époque", a-t-elle dit.

Mme Gillet fait allusion aux victimes des mines en Casamance, ce qui a conduit, selon elle, à la mise en œuvre du programme "Afrique Cap Ouest", qui couvre le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert.

Handicap International doit s’adapter au "nouveau contexte de la géopolitique mondiale", marqué par le désengagement de plusieurs partenaires financiers, si elle veut mener à bien ses missions.

"Il est très difficile maintenant de trouver des financements (…) Mais nous notons heureusement qu’il y a en Afrique de plus en plus d’initiatives privées et publiques, qui sont très importantes, notamment au Sénégal, de la part des pouvoirs publics et de la société civile", a expliqué Catherine Gillet.

Elle salue le "changement d’attitude et de comportement de l’Etat, des collectivités locales et du public (…) envers les personnes qui vivent en situation de handicap".

Handicap International se présente comme une association à but non lucratif, sans affiliation politique ou confessionnelle.

Créée en 1982, elle intervient dans "des zones en situation de pauvreté, d’exclusion, de conflit et de catastrophe", en venant en aide aux personnes handicapées et aux "populations vulnérables".