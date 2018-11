Dakar, 31 oct (APS) - La journaliste sénégalaise Hourèye Thiam Preira a été élue au sein du comité permanent du réseau des Panafricaines, une plateforme regroupant des femmes leaders dans les médias d’Afrique et de la diaspora, a appris l’APS, mercredi.



Mme Preira a intégré cette instance composée de sept membres, lors de sa réunion tenue les 26 et 27 octobre à Casablanca, au Maroc, rapporte un communiqué reçu à l’APS.



Le réseau des Panafricaines est une plateforme d’information, d’échange, de réflexion et d’action mise en place en 2017, à l’initiative de la rédactrice en chef principale de la chaîne marocaine 2M, Fathia El Aouni. Il regroupe plus de 200 femmes leaders dans les médias d’Afrique et de la diaspora.



"Ces professionnelles de l’information et de la communication veulent servir de relais dynamique pour améliorer l’image du continent dans les médias. +Seule on va plus vite, mais ensemble on va plus loin+, est la devise du réseau de femmes", explique le communiqué.



Il affirme que cette année, "la question migratoire était au centre des débats de ces femmes engagées pour une Afrique positive, qui dissipe les idées et stéréotypes négatifs collés au continent".



Outre Hourèye Thiam Preira, officiant à la télévision nationale sénégalaise, la RTS, une autre journaliste sénégalaise, Awa Mbaye, de la Radio futurs médias (RFM, privée), a été coptée par ce réseau dont elle est "membre du comité de suivi des recommandations" issues de la thématique débattue lors de la réunion de Casablanca, à savoir la problématique de la migration.