Keur-Massar, 29 août (APS) – Le grand Jaraaf du département de Keur Massar, Matar Diop dit Aldo, déclare avoir constaté une prise de conscience et un changement de mentalité chez les jeunes de cette ville sise dans la banlieue de Dakar, à travers notamment leur engagement dans leur lutte contre le coronavirus et les inondations.



‘’A Keur-Massar, dans une période récente, certains ne croyaient pas à l’existence du Covid-19. Et, là tous les esprits sont aussi tournés vers nous dans ce contexte d’inondations. Aujourd’hui, nous avons constaté, avec leurs actions et initiatives, une prise de conscience, un changement de mentalité auprès de nos jeunes. Ils mènent leurs actions dans la discipline et c’est aussi important’’, a-t-il dit à l’endroit du mouvement ‘’Keur-Massar La Deuk’’ (J’habite Keur-Massar).

Le chef traditionnel de la communauté lébou de Keur Massar intervenait samedi en marge d’une visite de plusieurs quartiers de cette partie de la banlieue de Dakar par des membres de ce mouvement qui travaille pour le bien-être des populations, à travers des actions sociales.

Interpellé sur les inondations qui ont fortement touché certains quartiers de la banlieue, il a reconnu les efforts d’appui et de solidarité des pouvoirs publics et de leurs partenaires.

‘’Ces derniers temps, tous nos les esprits sont tournés vers Keur-Massar. Oui, il y a eu des inondations, mais c’est aussi le lieu de reconnaître et de magnifier les efforts du chef de l’Etat, de son gouvernement et de ses partenaires dans la lutte contre les inondations et la réalisation d’infrastructures sociales de base’’, a-t-il souligné.

Pour sa part, Pape Diop, le coordonnateur dudit mouvement, a salué et remercié le chef de l’Etat, son gouvernement, et leurs partenaires pour leurs efforts dans la lutte contre les inondations dans le département de Keur-Massar.

Les membres du mouvement ‘’Keur-Massar La Deuk’’ ont, lors de leur tournée, visité des infrastructures sanitaires, des mosquées et distribué des masques, des moustiquaires, des exemplaires du Saint Coran, du savon, du gel hydro-alcoolique, ainsi que des détergents, et d’autres produits antiseptiques.