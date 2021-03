Dakar, 16 mars (APS) - Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a présidé mardi l’inauguration de "Ker Jaambar Yi", premier centre dédié à l’accueil des militaires invalides, cérémonie coïncidant avec la fin des travaux de rénovation de l’Hôpital militaire de Ouakam (HMO), a appris l’APS du service de communication de son ministère.

Dans un discours dont copie est parvenue à l’APS, il déclare que "Ker Jaambar Yi", doté d’un plateau multifonctionnel de médecine physique, de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, "va permettre d’assurer au militaire une bonne prise en charge de la phase post-hospitalière et de convalescence en vue d’une récupération physique et psychologique optimale".



Il a indiqué que c’est en considération de la "forte volonté politique exprimée au plus haut niveau", que le général d’armée aérienne Birame DIOP, chef d’Etat-major général des armées, a "eu l’heureuse initiative de proposer la mise sur pied d’un centre dédié exclusivement à l’accueil de nos grands malades, blessés et invalides".

"En effet, ce centre est l’aboutissement d’une réflexion menée par le Commandement en vue d’assurer une meilleure assistance au plan psycho-social et physique à nos Jaambar dont l’autonomie a été fortement réduite et en même temps, de soulager leurs familles éprouvées par leur lourde prise en charge au quotidien", a-t-il expliqué.



Faisant d’une pierre deux coups, il a procédé à la réception d’infrastructures et d’équipements modernes réalisés dans le cadre de la rénovation et de la modernisation de l’Hôpital momotaire de Ouakam.



Il s’agit notamment du Service d’accueil des urgences (SAU) entièrement rénové, de la nouvelle Banque de sang, d’une unité de néonatologie pour abriter la crèche « Bébé Jaambar », du service bio maintenance.