Louga, 9 fév (APS) – Une enquête a été ouverte après l’incendie, lundi, à Louga, d’un des domiciles du leader du mouvement "Dolly Macky", Mamadou Mamour Diallo, a appris l’APS de source autorisée.

La thèse de l’incendie volontaire est privilégiée dans le cadre de cette enquête, qui vise à déterminer les causes de ce sinistre qui a provoqué quelques dégâts matériels.

"C’est vers 16h12mn que mon jeune frère m’a appelé pour dire que la maison est en train de brûler. Quand je suis arrivé sur les lieux, il y avait beaucoup de fumée et les flammes commençaient à prendre de l’ampleur. Je suis entré dans la chambre pour faire sortir ma grand-mère âgée de 110 ans", a expliqué Babacar Diallo, un membre de la famille.

Selon lui, le feu s’était d’abord déclaré dans le salon avant de s’étendre à d’autres pièces de la maison.

Les flammes ont consumé complètement le mobilier de la salle de séjour, détruisant également les climatiseurs, des réfrigérateurs et d’autres matériels électroniques.

"A mon arrivée, j’ai senti une forte odeur d’essence, ce qui me laisse penser que cet incendie est volontaire. Heureusement que nous avons réussi à maîtriser le feu avant l’arrivée des sapeurs-pompiers qui sont venus avec du retard", a-t-il rassuré.

Selon Babacar Diallo, les membres de la famille "ne se sentent plus en sécurité" et demandent aux autorités administratives et policières de veiller à leur protection et celle de leurs biens.

"Nous allons certainement porter plainte contre X, même si jusque-là Mamour Diallo n’a encore pris aucune décision", a-t-il annoncé.