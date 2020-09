Diourbel, 7 sept (APS) – Le comité départemental de lutte contre les inondations de Diourbel a reçu lundi du ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, un lot de matériel de pompage et une dotation en carburant destinés à soulager les populations impactées par les inondations dans cette localité du centre du pays, a constaté l’APS.



La dotation est constituée de mille litres de carburant, quatre moto-pompes, quatre atomiseurs et des camions citernes, a détaillé Birame Diakhère Faye, conseiller en communication du ministère lors de la cérémonie de remise.



Il a souligné qu’il s’agissait d’une ‘’modeste contribution’’ dans une situation d’urgence. ‘’Le ministère a voulu faire vite pour assister les populations et d’accompagner ces autorités administratives en attendant le déclenchement du plan Orsec (organisation des secours)’’, a-t-il fait savoir.



De son côté, le préfet de Diourbel, président du comité départemental de lutte contre les inondations, a salué les efforts consentis par le ministre Dame Diop. Celui-ci avait notamment pris l’engagement d’accompagner le comité départemental à faire face de manière urgente aux problèmes des inondations.



’’Nous avons fait l’expression des besoins mais dans l’immédiat nous pouvons démarrer avec ce qui est à notre portée parce que le plan Orsec ce n’est pas uniquement les moyens du niveau central [mais] nous pouvons mobiliser l’effort local’’, a estimé l’autorité administrative.



’’Les motopompes seront mises à la disposition des sapeurs-pompiers tandis que les pulvérisateurs permettront au service d’hygiène de bien désinfecter avant l’évacuation des eaux pluviales’’, a-t-il relevé, assurant que les camions hydrocureurs serviront à vider les sites éloignés du réseau d’assainissement.



Le préfet espère qu’avec ce lot de matériel, la situation va s’améliorer dans la commune de Diourbel.



’’Nous avons à visiter 24 sites inondés mais en terme de maisons, 200 pourront être impactées. Le recensement est en train être fait’’, a-t-il souligné.



Les fortes précipitations qui se sont abattues dans la commune de Diourbel samedi et dimanche ont causé beaucoup de dégâts et désagréments aux populations, qui sont sous les eaux dans plus d’une vingtaine de sites.





