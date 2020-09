Orkadiéré (Kanel), 12 sept (APS) – Alassane Bâ, sous-préfet de l’arrondissement d’Orkadiéré, dans le département de Kanel (Matam, nord), a procédé samedi à la réception d’un don de ciment, de zincs et de produits d’hygiène offerts aux sinistrés des inondations de cette localité.



Le don émane notamment du député et maire d’Orkadiéré, Daouda Dia et entre dans cadre de la solidarité aux victimes des inondations nées des pluies torrentielles tombées le week-end dernier sur l’ensemble du pays.



Intervenant à la cérémonie de réception organisée dans l’enceinte de la sous-préfecture, l’autorité administrative a salué le geste du maire, louant le fait que l’édile d’Orkadiéré ait réagi dès qu’il a été sollicité.



Alassane Bâ a ainsi lancé un appel aux bonnes volontés et autres maires d’autres localités de prendre exemple sur le donateur afin de soulager les populations impactées par les inondations. Il a par exemple signalé que plus de 400 ménages sont impactés dans la seule commune d’Orkadiéré.



