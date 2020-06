Kaffrine, 23 juin (APS) - Les autorités de Kaffrine (centre) comptent davantage mettre en œuvre des actions pour sensibiliser les populations en vue de les amener à s’approprier la loi portant interdiction des sachets plastiques, a indiqué mardi l’adjoint au préfet du département, Oumar Diba.

Le Sénégal s’est doté, en janvier dernier, d’une loi relative à la prévention et à la réduction de l’incidence des matières plastiques sur l’environnement, un nouveau texte abrogeant une loi datant de 2015 et qui interdisait la production, l’importation, la détention, la distribution et l’usage des sachets plastiques à "faible micronnage".