Dakar, 15 fév (APS) - L’association "Jenku Fuladu", regroupant des ressortissants de Kolda (sud) au Sénégal et à l’étranger, appelle ses membres "à n’utiliser en aucun moment le nom, les moyens (radio) et l’image de la structure dans le cadre d’une action politique ou partisane".



"En application des statuts et règlements intérieurs, le Bureau national appelle ses membres et sympathisants à plus de vigilance et les exhorte à n’utiliser en aucun moment le nom, les moyens (radio) et l’image de Jenku Fuladu dans le cadre d’une action politique ou partisane", indique cette association dans un communiqué transmis lundi à l’APS.

Le Bureau national de Jenku Fuladu dit avoir constaté faire l’objet "depuis quelques temps d’insinuations, de remarques désobligeantes et d’attaques injustifiées par voie de presse de la part de tiers".

Aussi l’association invite-t-elle ses membres "à continuer à œuvrer dans l’unité et la cohésion sociale pour apporter sa contribution pour le développement de la région de Kolda".

"Jenku Fuladu" est une association dont l’ambition est de contribuer à revaloriser le patrimoine culturel du Fuladu, région naturelle correspondant à celle de Kolda.



Dans cette perspective, elle se veut un espace d’échanges et de réflexion autour des questions d’émergence économique et sociale de cette partie du Sénégal.