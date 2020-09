Oussouye, 27 sept (APS) – Le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop a fait dimanche une tournée auprès des chefs coutumiers du Kassa dans le département d’Oussouye (sud) pour leur présenter le projet de construction du Musée-mémorial ’’Le Joola’’, a appris l’APS.

M. Diop qui séjourne à Ziguinchor depuis samedi pour les besoins de la commémoration du 18ème anniversaire du naufrage du bateau ’’Le Joola’’, s’est rendu ce dimanche dans le département d’Oussouye pour présenter le projet de ce musée-mémorial aux différents rois du Kassa.

Accompagné de quelques collaborateurs et des élus du département d’Oussouye, le ministre de la Culture et de la Communication a rendu visite successivement aux rois d’Oussouye, de Mlomp, de Kagnout et d’Essaout.

’’Après la commémoration du naufrage du bateau Le Joola, j’ai initié cette visite auprès des chefs coutumiers du Kassa pour leur présenter le musée-mémorial en cours de construction à Ziguinchor. Ces rois jouent un rôle de cohésion sociale au Sénégal’’, a déclaré M. Diop.

Il a magnifié le rôle de ’’dépositaire de la paix sociale’’ que jouent les chefs coutumiers du Sénégal.



’’Il y a une politique d’équité territoriale dans toutes les régions pour un meilleur développement économique qui ne peut s’obtenir sans la paix sociale. C’est de notre responsabilité en tant que ministre de la Culture d’encourager cette diversité culturelle’’, a dit Abdoulaye Diop.

En présentant le projet de musée-mémorial ’’Le Joola’’ aux gardiens des traditions et de la culture du département d’Oussouye, le ministre de la Culture et de la Communication vise à impliquer ’’ces stabilisateurs de la cohésion sociale dans le cadre d’un projet de patrimoine qui permettra aux familles des victimes de faire leur deuil’’.

Lancés officiellement en décembre 2019, les travaux de construction du Mémorial du bateau ’’Le Joola’’ auront un coût d’environ trois milliards FCFA et vont durer 18 mois, selon les autorités qui saluent la concrétisation de l’engagement du chef de l’Etat d’ériger ce Mémorial sur les berges du Fleuve Casamance.



Le bateau ’’Le Joola’’ qui assurait la liaison maritime Ziguinchor-Dakar a fait naufrage le 26 septembre 2002 au large des côtes gambiennes faisant 1863 morts et 64 rescapés, selon un bilan officiel.