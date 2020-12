Dakar, 28 déc (APS) - Le Professeur Iba Der Thiam (1937-2020) a été donné, lundi, par le ministre de l’Education nationale Mamadou Talla à la jeune génération d’enseignants, comme un exemple d’engagement, de patriotisme et de désintéressement.



’’Moniteur de l’éducation, instituteur puis professeur du secondaire et agrégé des universités, le professeur Iba Der Thiam doit demeurer une référence et une source d’inspiration pour les jeunes générations’’, a relevé Mamadou Talla.



Le ministre de l’Education nationale s’exprimait à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’Enseignant dont le parrain est le professeur d’histoire, homme politique et syndicaliste, Iba Der Thiam, décédé le 1er novembre à Dakar.



Les ministres en charge de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, respectivement Cheikh Oumar Hanne et Dame Diop ont également pris part à la cérémonie.



Cette journée de l’Enseignant qui est célébrée le 5 octobre de chaque année depuis 1994 a été décalée de plus de deux mois, en raison de la crise sanitaire, a rappelé M. Talla.



Le thème de cette année est : ’’Enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d’avenir.’’



Rappelant l’engagement de son département pour une valorisation du statut de l’enseignant, le ministre de l’Education nationale a aussi salué ’’l’esprit d’innovation, de patriotisme et de résilience des acteurs du système éducatif, en s’adaptant dans un contexte de crise sanitaire avec les ressources qu’offre le numérique.’’



Le fils du parrain Kader Thiam qui s’exprimait au nom de la famille s’est lui félicité de cet honneur fait à son père, invitant les enseignants à ’’ne jamais se détourner de cette tâche qui font d’eux de véritables remparts contre l’obscurantisme et l’intolérance’’.



La cérémonie qui s’est voulue sobre, compte tenu de la pandémie du coronavirus a été également une occasion de célébrer des enseignants dans les différents ordres du Mérite.



Né à Kaffrine, Iba Der Thiam a été membre du Comité scientifique de l’UNESCO chargé d’écrire l’histoire de l’Afrique et coordonnateur de l’Histoire générale du Sénégal des origines à nos jours (Hgs).



Maitre de conférences titulaire en histoire moderne et contemporaine, Iba Der Thiam fut ministre de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur de 1983 à 1988 sous le magistère du président de la République Abdou Diouf.



Fondateur du parti politique CDP/Garap-Gui (Convention des démocrates et des patriotes), Iba Der Thiam a également dirigé des organisations comme le Syndicat unique de l’enseignement laïc du Sénégal (Suel) et le Syndicat des enseignants du Sénégal (Ses), à la fin des années 1960.