Kaffrine, 24 oct (APS) – Au total, 150 tonnes de sel impropre à la consommation ont été saisies en deux ans dans la région de Kaffrine (centre) par le service régional du commerce, a déclaré jeudi, le chef de ladite structure, Chérif Younousse Diedhiou.

‘’En deux ans, nous avons saisi dans la région de Kaffrine 36 tonnes de sel iodation non conformes, 64 tonnes de sel non iodé et 50 emballages non conformes’’, a détaillé, dans un entretien avec la presse locale, le chef du service régional du commerce de Kaffrine.

M. Diedhiou par ailleurs commissaire aux enquêtes économiques a précisé que cette quantité de sel non propre à la consommation a été surtout saisie au niveau du principal site de production du produit, à Keur Mbouki, dans le département de Mbirekelane.

À Kaffrine, ‘’ 60% des ménages consomment le sel iodé contre 35% au niveau national’’, a-t-il salué, rappelant que le département de Koungheul est la première zone de consommation du sel iodé dans la région de Kaffrine.

Ainsi, Chérif Younousse Diedhiou a appelé les populations du Ndoucoumane à davantage consommer le sel iodé pour préserver leur santé.

‘’Les populations doivent penser à consommer le sel iodé pour éviter le problème de carence, le déficit intellectuel entre autres maladies. Nous les appelons à toujours consommer le sel iodé pour leur santé’’, a plaidé le service régional du commerce de Kaffrine.