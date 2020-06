Kaffrine, 14 juin (APS) – Deux personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation survenu dimanche à Sagna, une commune du département de Malem Hodar, dans la région de Fatick, a appris l’APS de source sécuritaire.



L’accident s’est produit peu avant 18 heures sur la route nationale traversant cette commune. Il a impliqué un bus en provenance de Dakar et en partance pour Sédhiou dans le sud du pays.



Le bus a heurté un vélo-taxi, un kiosque de multi-services et un poteau électrique après que son conducteur a apparemment perdu le contrôle.



Deux personnes, un des adjoints du maire de cette commune du centre du pays et un passager du bus ont alors péri sur le coup. L’accident a également occasionné d’autres blessés, a indiqué la même source.



Les blessés et les corps des victimes de cet accident ont été ensuite acheminés au district sanitaire de Malem Hodar et à l’hôpital de Kaffrine, fait-on savoir.



Des habitants de la localité, interrogés par le correspondant de l’APS dans la région, ont émis le souhait de voir des ralentisseurs être érigés sur cet axe qui mène également à Tambacounda, à l’Est du pays.



