Kaffrine, 31 juil (APS) – L’imam de la grande mosquée de Kaffrine (centre), Cheikh Ndao, a invité vendredi les fidèles à venir en aide à ceux qui sont affectés par les difficultés économiques engendrées par la pandémie de Covid-19.

‘’La maladie à coronavirus a bouleversé l’économie de notre pays. En bons musulmans, nous devons toujours penser à aider nos prochains, surtout dans ce contexte de Covid-19’’, a-t-il dit lors de la prière de Tabaski.

‘’L’islam est une religion de paix et de solidarité. Pensons donc à cultiver l’esprit de paix et de solidarité, surtout en cette période où la plupart des activités économiques sont au ralenti à cause de la maladie à coronavirus’’, a ajouté Cheikh Ndao.

Il a invité les fidèles au respect des recommandations de l’islam et a adressé ses remerciements aux autorités locales et les personnes de bonne volonté qui ont apporté leur soutien aux plus vulnérables aux difficultés économiques.

Le religieux a invité les Kaffrinois à respecter les gestes barrières contre le Covid-19. ‘’Ecoutons les autorités sanitaires et suivons avec attention les mesures édictées, pour éradiquer définitivement cette pandémie’’, a-t-il conseillé aux populations.