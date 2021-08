Kaffrine 7 août (APS) - Le gouverneur de Kaffrine, William Manel, a plaidé en faveur d’une consolidation des ouvrages de protection contre les inondations dans la région, en vue de faire face aux conséquences des fortes précipitations notées ces derniers jours.





‘’ (…) ce que nous avons trouvé sur place est globalement rassurant, même si nous souhaitons que les travaux de consolidation des digues se poursuivent rapidement, mais surtout que ces travaux répondent à nos attentes’’, a-t-il dit.





William Manel s’exprimait en présence du maire de Kaffrine Abdoulaye Wilane, en marge d’une visite de terrain qu’il a effectuée vendredi après les inondations survenues la veille à la suite de fortes pluies.

‘’Ce que nous ne souhaitons pas, c’est que les digues cèdent pendant l’hivernage, d’où l’importance des travaux de consolidation pour stocker les eaux de pluie‘’, a-t-il souligné.





Il assure que ‘’la situation est sous contrôle’’ mais ‘’à condition qu’il y ait une pause pluviométrique dans les 48h’’.





Le gouverneur a visité le site de convergence des eaux et les sites d’évacuation, comme celui situé sur la route de Nganda, mais également les digues servant à recueillir l’ensemble des eaux.





Selon lui, Kaffrine a reçu jeudi dernier entre 80 et 90 mm de précipitations en seulement 2 heures. Ces pluies ont causé de fortes inondations avec une dizaine de maisons touchées dont certaines familles ont été évacuées.





‘’Ces eaux se sont rassemblées dans les zones les plus basses de la ville de Kaffrine, particulièrement dans le quartier de Diamaguène, précisément à l’école 5, qui a la particularité de recueillir la majorité de cette eau’’, a signalé M. Manel. Il assure que les équipes de sapeurs-pompiers et de l’Office national d’assainissement du Sénégal (ONAS) sont à pied d’œuvre pour pomper les eaux.





‘’Près de 100mm en quelques heures, ça prend du temps à évacuer. Il faut que nos concitoyens soient plus compréhensifs et patients. En tout cas, nous ne baissons pas les bras et nous allons affronter ces inondations avec toute l’énergie requise’’, a ajouté William Manel.





Des instructions ont été données aux agents de l’ONAS afin qu’ils veillent à l’interdiction de la baignade dans la zone de Nganda, a poursuivi le gouverneur, indiquant que des agents de sécurité de proximité (ASP) ont été mis à disposition pour veiller à ce que cette digue ne soit pas fréquentée par les enfants.