Kaffrine, 17 jan (APS) - Le chargé de la restructuration du Mouvement pour la démocratie et les libertés (MODEL) au centre et au Sud du Sénégal, Serigne Khadim Mbacké, a appelé, mardi, les populations à s’inscrire sur les listes électorales, afin de pouvoir disposer à temps de leurs cartes d’électeur et d’identité biométriques.





‘’Nous demandons à la population sénégalaise d’aller s’inscrire massivement sur les listes électorales pour disposer à temps de leurs cartes d’identité biométriques à puce et de préparer les prochaines élections’’, a exhorté M. Mbacké à Kaffrine dans le cadre d’une tournée de massification du MODEL dans la région.







‘’ Le vote est un devoir et tout le monde doit y songer.

Donc, il temps de partir et s’inscrire sur les listes électorales’’ a ajouté M. Mbacké, par ailleurs président de la commission religieuse du MODEL.



Les responsables du MODEL se disent déterminés à sillonner toute la région de Kaffrine dans le but de sensibiliser les populations, plus

particulièrement leurs militants à aller s’inscrire dans les commissions.



M. Mbacké a en outre rappelé l’ancrage du MODEL dans la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY). ‘’Aux prochaines élections présidentielles, nous allons travailler avec le chef d’Etat, Macky Sall pour sa réélection’’, a-t-il indiqué.