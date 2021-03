Kaffrine, 23 mars (APS) - Le préfet du département de Kaffrine a souligné, mardi, la nécessité de mettre en place un cadre harmonisé pour trouver une solution à la problématique de l’insertion professionnelle des jeunes.

’’A travers un cadre d’harmonisation qui sera mis en place au niveau départemental, il s’agira pour les acteurs qui font la promotion de l’employabilité des jeunes de se rencontrer et avoir des moments de partage de suivi et d’évaluation des différentes activités’’, a dit Amadoune Diop.

Il s’exprimait au sortir d’une réunion du comité départemental de développement (CDD) sur l’insertion et l’emploi des jeunes.

Le préfet est revenu sur ’’le faible taux’’ en matière d’insertion professionnelle mais surtout en matière d’offres d’emploi dans le département.

’’Cela s’explique par un déficit de formation car parmi la tranche de 15 à 35 ans, on nous dit que 66% n’ont pas une formation professionnelle. Ce qui rend difficile leur employabilité’’, a souligné M. Diop.

L’autre difficulté concerne, selon lui, l’accès à la terre pour ceux qui veulent se tourner vers l’agriculture, insistant sur l’importance d’impliquer les collectivités territoriales dans ces cas de figures.

En outre, le préfet a évoqué la problématique liée aux remboursements des crédits mais aussi les jeunes qui accèdent aux financements et qui finissent par ne plus dérouler les activités prévues.

C’est la raison pour laquelle, ’’il faut une bonne sensibilisation’’ auprès de ces jeunes, a-t-il plaidé.

Le responsable de l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes à Kaffrine a précisé que 89 jeunes ont bénéficié d’un financement sur un total de 2033 inscrits.

’’Nous avons 89 personnes qui ont été financées pour une enveloppe globale de 50 millions FCFA dans le département de Kaffrine (…) et une autre enveloppe de 146 millions en collaboration avec la Délégation à l’entreprenariat rapide est prévue’’, a expliqué Cheikh Oumar Kane.

Pour sa part, le président du Conseil départemental de Kaffrine Saliou Gueye a salué l’annonce du chef de l’Etat de débloquer 300 milliards sur trois ans à raison de 100 milliards par an en faveur de l’emploi des jeunes.

Selon lui, ’’il serait plus pertinent de faire un ciblage sur les jeunes et faire en sorte qu’une fois formés, au lieu de les financer en espèces, on leur donne des moyens en nature et en matériels pour leur permettre de démarrer leurs projets’’.

