Kaffrine, 12 fèv (APS) – Des artisans du département Kaffrine (centre) ont manifesté, mercredi, leur engagement à contribuer à la réussite du programme ’’zéro déchet’’, a constaté l’APS.



Ils participaient à une réunion de sensibilisation axée les programmes zéro déchet et zéro bidonville. La rencontre organisée par le préfet du département, Amadoune Diop a enregistré la présence du maire de Kaffrine, Abdoulaye Wilane et de chefs de service.



Au terme de cette réunion, "les artisans se sont engagés pour une plus grande salubrité au niveau des ateliers mais aussi le dégagement des emprises qui sont sur le long de la RN1", a salué le préfet de Kaffrine.



"Cette rencontre entre dans le cadre du programme de salubrité au niveau départemental. Elle a permis de partager avec les artisans sur la situation qui prévaut sur la route nationale numéro un et sur les mesures à prendre par rapport à une grande salubrité au niveau de cet axe", a-t-il expliqué.



Amadoune Diop a promis de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les ateliers des artisans de Kaffrine soient des lieux où tout le monde pourra s’épanouir.



"Nous allons mettre en place des comités qui vont veiller sur les occupations et sur la salubrité au niveau des ateliers", a ajouté M. Diop, invitant les artisans à organiser une journée de salubrité.



Il a, par ailleurs, émis le souhait de créer à Kaffrine un centre où les déchets seront triés avant de les acheminer vers le centre de valorisation des déchets de Kaolack.



Selon lui, "pour ce centre de tri, des terres ont été trouvées au niveau de de la commune de Kahi et des dispositions seront prises pour les propositions au niveau central".



"Nous sommes en phase avec le programme zéro déchet. Nous allons nous battre pour rendre propre nos ateliers. Comme le souhaite le préfet, nous allons libérer la route nationale numéro 1", a rassuré le président de la Chambre des métiers de Kaffrine, Abdoulaye Faye.



Selon lui, tous les artisans de Kaffrine "sont d’accord qu’il faut des mesures radicales et un changement de comportement pour que les résultats qu’on va obtenir dans le cours terme ne soient pas annihilé par le retour des déchets".



"Nous allons aider le préfet à toucher toutes les cibles afin de les sensibiliser et de les conscientiser. Tous les moyens seront mis à la disposition pour faire en sorte que Kaffrine soit une ville exemplaire", en matière de salubrité, a de son côté déclaré le maire de Kaffrine, Abdoulaye Wilane.