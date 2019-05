Kaffrine, 27 mai (APS) - Le gouverneur de Kaffrine Jean Baptiste Coly a félicité lundi les forces de défense et de sécurité opérant dans la région, suite au démantèlement d’une bande de malfaiteurs en lien avec les séries de braquages enregistrés ces dernières semaines dans la zone du Ndoucoumane.



Trois braquages ont été enregistrés en l’espace de quelques semaines dans la région de Kaffrine, deux à Ngodiba, dans le département de Kaffrine, un dernier à Mbadianène (Malem Hodar).

La dernière attaque a eu lieu à Ngodiba où une bande s’est attaquée à une boutique. Une enquête a été ouverte, qui a permis aux gendarmes d’arrêter six des malfaiteurs présumés.

"C’est une occasion de saluer publiquement le travail effectué par les forces de défense et de sécurité. Nous avons connu dans la région de Kaffrine trois braquages en l’espace de quelques semaines. Et fort heureusement, les forces de défenses et de sécurité ont réussi à mettre hors d’état de nuire cette bande qui était là et qui troublait le sommeil des populations. Nous les félicitons", a salué le chef de l’exécutif régional.

Jean Baptiste Coly s’adressait à des journalistes en marge d’un comité régional de développement (CRD) portant sur la préparation de la conférence régionale territoriale d’évaluation des programmes d’investissements dans la région de Kaffrine.

"Cette bande est aujourd’hui hors d’état de nuire. Nous félicitons et encourageons les forces de défense et de sécurité à aller de l’avant, car il reste encore à faire", a ajouté le gouverneur.

Il a par ailleurs invité les populations à participer à cet effort de sécurisation enclenchée. "Nous n’avons pas la prétention de pouvoir sécuriser seuls la région de Kaffrine. C’est un combat que nous devons tous mener ensemble", a-t-il déclaré.

"Nous demandons aux populations de signaler aux forces de défense et de sécurité tous les comportements inhabituels des personnes ou les personnes qui sont de passage et qui ont un comportement plus ou moins singulier", a insisté le gouverneur de Kaffrine.

Parlant du CRD qu’il vient de présider, il a expliqué que cette rencontre a permis de lancer un processus qui va se terminer par la conférence régionale territoriale d’évaluation des investissements dans la région de Kaffrine.

Selon Jean-Baptiste Coly, il a également permis de fixer le travail du chronogramme qui va être suivi.

"Nous avons présenté les termes de référence aux différents participants. Et aussi, nous avons présenté les outils de collecte qui vont servir à la mise en place des instruments que nous allons analyser", a-t-il dit.