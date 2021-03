Kaolack, 4 mars (APS) – D’ex-habitants des abords de l’aéroport de Kahone, dont les maisons ont été récemment démolies dans le cadre de travaux d’agrandissement de cette infrastructure aéroportuaire des faubourgs de Kaolack (centre), ont de nouveau réclamé, le paiement d’indemnités compensatoires.



‘’Trois mois après la démolition de nos maisons, nous souffrons pour payer la location. Des familles vivent dans des conditions déplorables. Certaines sont même dispersées et l’éducation des enfants est perturbée. Nous réclamons le paiement rapide d’une indemnisation’’, a déclaré à l’APS, Boubacar Bocoum.



‘’Nos activités sont perturbées depuis la démolition de nos maisons. Nous lançons un appel aux autorités pour que le processus d’indemnisation soit accéléré’’, a ajouté Bocoum, président d’un collectif mis en place pour défendre les intérêts de 162 familles concernées par cette affaire.



En janvier, la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation des sols, avait procédé à des opérations de démolition avant le lancement des travaux d’agrandissement de la piste de l’aéroport de Kahone qui devrait à terme passer de 1.600 mètres carrées et 2.000.





MNF/AKS