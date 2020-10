Kaolack, 30 oct (APS) - Une personne a trouvé la mort et plus de 62 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus lors du gamou célébré jeudi à Kaolack (centre), a appris l’APS des sapeurs-pompiers.



"Entre la veille et le jour du gamou’’, jeudi, "les éléments des sapeurs-pompiers de la Brigade régionale de Kaolack ont dénombré une perte en vie humaine et plus de 62 blessés dans des accidents de la circulation", ont-ils indiqué.

La brigade des sapeurs-pompiers de Kaolack dit avoir déployé 80 éléments à Médina Baye et dans les environs pour les besoins du gamou, une manifestation annuelle commémorant l’anniversaire de la naissance du prophète Mohammed (PSL).

AFD/AMD/BK