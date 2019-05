Kaolack, 10 mai (APS) – Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, a appelé vendredi à Kaolack (centre), à la mise en place rapide de comités régionaux et départementaux chargés de coordonner des actions de désencombrement et d’amélioration de l’hygiène publique.



Il s’adressait à des journalistes à la fin d’un Comité régional de développement (CRD) organisé dans la capitale du Saloum. La rencontre à laquelle les autorités administratives et locales, et les responsables des services techniques ont pris part, était censée faire le diagnostic de la situation de la région de Kaolack en matière d’hygiène publique et de désencombrement.



"Le CRD nous a permis d’avoir un diagnostic exhaustive de la situation de la région en matière d’hygiène publique et de lutte contre les encombrements. Je demande à monsieur le gouverneur de superviser dans le plus bref délai la mise en place des comités régionaux et départementaux pour mener des actions dans ce sens", a notamment déclaré Abdou Karim Fofana.



"Je compte sur les autorités administratives, les préfets et sous-préfets pour une coordination et une animation active de ces comités départementaux et régionaux afin d’éviter les dispersions et les prises de décisions non organisées ", a-t- il insisté.



Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a également invité les autorités administratives de la région de Kaoalck à procéder à une synthèse des plans d’actions locaux et à leur évaluation budgétaire



Des solutions de pérennisation seraient nécessaires. Résoudre les problèmes d’hygiène publique et d’encombrements ne doit pas seulement passer par des actions techniques et physiques. Il exige également une stratégie de sensibilisation, d’éducation et de pérennisation, a-t-il fait valoir.



Aussi, appelle-t-il les autorités administratives et locales à procéder à une identification d’assiettes foncières suffisantes afin de faciliter le recasement des artisans ou d’autres personnes qui pourraient être impactées par les opérations de désencombrement ou d’implantation de fourrières.



Abdou Karim Fofana a également insisté sur l’importance de l’accompagnement des forces de l’ordre dans le déroulement correcte des opérations d’élimination des lieux de stationnement autour des gares routières et sur les artères et la voie publique.



Il a, par ailleurs, réitéré l’importance d’impliquer les populations par le biais d’une ’’forte sensibilisation’’ avant toute opération.



"Il faudra toujours faire précéder les actions par des discussions et des échanges avec les populations dans un délai fermé. Il est urgent d’agir et il faudra agir à la suite de ces échanges et de ces discussions ", a indiqué Fofana qui s’est félicité de la mobilisation du mouvement associatif.



‘’C’est avec la conjugaison des efforts de l’administration, des collectivités territoriales et des forces vives de la nation, que nous pourrons vaincre ce fléau", a-t-il rappelé.





AFD/AKS