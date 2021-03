Kaolack, 11 mars (APS) – Le chef d’état–major général des armées (CEMGA), le général Birame Diop, a prôné, jeudi à Kaolack (centre), une collaboration entre les forces de défense et la population sénégalaise afin de mieux faire face face aux enjeux sécuritaires.



"L’armée sénégalaise est une armée dont on attend une attitude responsable, une attitude républicaine et une attitude qui fait que dans tout ce que nous nous engageons nous puissions avoir une bonne posture", a dit le général d’armée aérienne.



Birame Diop effectuait une visite d’adieu à la zone numéro 3 de Kaolack. Il s’est ainsi adressé aux troupes dans le cadre de cette activité inscrite dans les traiditions militaires.





"Cette responsabilité va créer des conditions de partenariat entre les populations sénégalaises et nous-mêmes. Aujourd’hui, nous avons en face de nous une insécurité humaine qu’on ne pourra pas prendre en charge si nous ne créons pas les conditions de confiance qui doivent exister entre nous-même et nos populations", a soutenu le CEMGA.



Cette confiance entre les populations et l’armée, a-t-il indiqué, "va permettre de renforcer les relation civilo-militaires qui constituent la colonne vertébrale de toute société moderne".



Il a également invité la troupe à plus de solidarité, de fraternité, de discipline et d’intégrité pour dit-il pouvoir faire face aux enjeux sécuritaires de plus en plus compliqués.



"Une armée doit donner une image qui apaise, une image qui la fait respecter, une image qui l’assure. C’est cela que l’intégrité permet. Cette intégrité est la posture dans notre comportement. Notre comportement dans les actions que nous faisons au quotidien pour notre pays, la transparence dans la gestion des ressources qui sont mises à notre disposition’’, a soutenu le CEMGA.



‘’Nous avons besoin une armée debout qui travaille dans des conditions optimales pour pouvoir faire face à ces défis nombreux, complexes et ambiguës", a-t-il ajouté, exhortant la troupe à travailler main dans la main avec la solidarité, la camaraderie et la fraternité.



"Je vous demande de rester engagés pour votre pays, pour votre institution et pour votre fierté personnelle", a encore lancé à la troupe le patron des Armées sénégalaises.



Birame Diop s’est dit satisfait de son action qui reposait sur un socle composé d’un plier organisationnel, d’un plier opérationnel et d’un pilier logistique.



"Durant notre passage, nous avions insisté de travailler au plan organisationnel, opérationnel et logistique dans un environnement humain propice où les conditions de travail et de vie étaient optimales", a-t-il fait valoir.



Le chef d’état-major général des armées a lors de son passage à Kaolack visité les chantiers du poste de commandement de la zone militaire numéro 3, du camp Sémou Djimith Diouf et de l’aéroport de Kaolack.



Birame Diop sera remplacé au poste du CEMGA par le général Cheikh Wade.