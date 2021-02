Kaolack, 21 fév (APS) - Le coordonnateur départemental de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) à Kaolack est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à son domicile, des suites d’une longue maladie, a appris l’APS auprès de sa famille.

Le défunt, qui avait 77 ans, était un membre du Conseil économique, social et environnemental.

Décrit par ses proches comme un "homme courtois’’ et "généreux’’, Mawa Faye sera inhumé ce dimanche à 14 heures, au cimetière de Médina Baye.

‘’Mawa était un homme intègre. Il était un grand rassembleur. Et, il a toujours œuvré à côté de l’ensemble des membres de l’APR à Kaolack pour le développement de sa localité. Nous avons perdu un homme courtois et généreux’’, a témoigné Vieux Aïdara, responsable politique de l’APR à Kaolack et membre du CESE.