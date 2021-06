Kaolack, 4 juin (APS) – Des membres du Syndicat national des techniciens et travailleurs de l’agriculture (Synttas) ont marché, vendredi, dans les rues de Kaolack (centre) pour réclamer le paiement d’indemnités de risques, de responsabilité et de logement, a constaté l’APS.



Vêtus de rouge tout en brandissant des pancartes, les manifestants ont sillonné les rues et bravé le soleil pour tenter de se faire entendre.



’’Les indemnités de risque, de responsabilité, de technicité et de logement pour les travailleurs de l’agriculture ont été validées par un comité de dialogue social mis sur pied par le ministre de l’agriculture, Moussa Baldé’’, a rappelé le secrétaire général du syndicat, Samba Gaye.



S’adressant à des journalistes en marge de cette marche pacifique, le syndicaliste a insisté sur le fait que ce travail avait été bouclé depuis janvier 2020.



’’Nous attendons des décisions par rapport à ces travaux, malheureusement le ministre de l’Agriculture et ses collègues des Finances et de la Fonction publique ne l’ont pas encore pris’’, a-t-il déploré.



’’Depuis 2016 nous sommes sur le terrain pour réclamer nos droits. Le manque de considération au niveau du secteur de l’agriculture est déplorable. L’agriculture est le plier du développement et le secteur créateur d’emploi. Donc, ses travailleurs doivent être respectés’’, a dit M. Gaye.



Selon lui, depuis quelques jours, les travailleurs de l’agriculture ont décrété une grève générale et ont bloqué tout ce qui est certification des semences.



’’Les rapports d’activités trimestriels et hebdomadaire sont également aujourd’hui bloqués. Et si nos revendications ne sont pas satisfaites, nous allons bloquer la campagne agricole’’, a averti Samba Gaye.



