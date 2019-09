Kaolack, 19 sept (APS) – La subdivision des douanes de Kaolack a saisi près de 300 grammes de résine de cannabis pure (haschich), une prise qui intervient après celles de 6 kg de méthamphétamine et de 1200 kg de chanvre indien réalisées entre les mois d’avril et de septembre 2019, a appris l’APS.

Les soldats de l’économie ont aussi mis la main sur un lot de faux-médicaments d’une valeur de 118 millions de francs CFA, selon le commandant Imam Assane Cissé, chef de la subdivision des douanes de Kaolack.

Ces différentes saisies ont été effectuées suite à des investigations et des embuscades dans différents endroits de la région. Elles ont été faites sur différents points de passage, notamment Ndoffane, Saboya et Keur Pathé mais aussi sur l’axe Keur Ayib-Pont Noiraud et Karang-Pont Noiraud et sur le débarcadère de Sagne Mbambara.