Kaolack, 22 fév (APS) - Un complexe islamique d’un coût de 100 millions de francs Cfa a été inauguré vendredi à Mbokhodof, dans la commune de Thiomby, dans la région de Kaolack (centre), a constaté l’APS.







"Nous venons d’inaugurer un complexe islamique composé d’une mosquées, de quatre salles de classe et de six blocs sanitaires pour la population de Mbokhodof et des environs", a déclaré Alexandre Ngom, le maire de la commune de Thiomby.



Le financement des travaux, qui ont duré trois mois, a été démarché par ce dernier auprès de partenaires.



M. Ngom a exprimé son sentiment de satisfaction en tant que musulman mais aussi en tant que maire pour la mise en place de ce complexe islamique.



"Cette action va dans le sens de la nouvelle politique de l’Etat en ce qui concerne l’enseignement religieux et la modernisation des daara", a-t-il fait valoir.



"Nous espérons que ce complexe islamique contribuera à l’instruction et à l’éducation religieuse de la population", a-t- il ajouté.







L’abbé Louis Diène Diouf, administrateur de la paroisse Sacré-coeur de Jésus, de Gandiaye, s’est réjoui de la "bonne marche" du dialogue islamo-chrétien dans cette localité.



"Malgré mon calendrier chargé, j’ai tenu à être présent à cette inauguration pour magnifier mais aussi me réjouir de la bonne marche du dialogue islamo-chrétien dans ce village", a lancé M. Diouf.