Kaolack, 5 juin (APS) - L’Imam ratib de la Grande Mosquée de Kaolack, Babacar Kane, a rappelé mercredi l’importance de la zakat, une aumône légale dont doit s’acquitter tout musulman détenant un minimum de richesses et qui, a-t-il dit, fructifie le capital et permet de faire vivre la solidarité envers les démunis.

"La zakat est différente de l’aumône simple qui se pratique tous les jours et obéit à des principes définis par l’islam", a dit imam Kane qui a dirigé la prière de l’Aïd el fitr à la grande mosquée, en présence de l’adjoint au gouverneur, Baboucar Moundor Ngom.

Selon lui, "la zakat efface les pêchés et celui qui en a les capacités et ne le fait pas s’expose à la colère divine et ne recevra aucun avantage venant du ciel".

"Certaines catastrophes comme les incendies dans les marchés peuvent s’expliquer par des manquements notés dans le respect de cette recommandation divine", a fait remarquer le marabout.

Il a fortement invité les musulmans à s’habituer à invoquer le nom d’Allah pour magnifier son unicité et à s’éloigner de ceux qui empiètent ce domaine réservé de Dieu qui bannit fortement l’association.

La célébration de la fête en des jours différents ne doit pas être interprétée comme une division des musulmans mais la volonté divine, a-t-il dit. Il invite les populations à cultiver l’amour entre elles et à se garder de commenter les actes de leurs semblables.

L’imam ratib de Kaolack s’est aussi prononcé sur le projet de réhabilitation de la Grande Mosquée qui est selon lui entre les mains des autorités politiques, lesquelles se sont engagées à la réaliser dans le cadre de la modernisation en cours des cités religieuses.