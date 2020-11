Kaolack, 10 nov (APS) - Le gouverneur de la région de Kaolack (centre), Alioune Badara Mbengue, a souligné mardi la nécessité de la gestion de la sécurité transfrontalière, dans le cadre des missions que l’armée nationale est appelée à assumer de manière "coordonnée et synchronisée".



L’armée nationale "assume de façon coordonnée et synchronisée sa principale mission de protection des populations et de leurs biens", a-t-il relevé à l’occasion de la cérémonie commémorant la Journée des Forces armées (JFA).

"Cette mission est assurée de façon coordonnée et synchronisée par les différentes composantes de l’armée : terre, mer et air", a ajouté Alioune Badara Mbengue au cours de cette manifestation portant sur le thème : "Forces armées et protection des frontières nationales".

"Cette mission croit et s’impose en importance vu les enjeux sécuritaires ou également les nécessités de développer les franges frontalières qui deviennent des aires non d’intérêt militaire mais des zones au dynamisme social et économique avéré, qui transcendent les limites territoriales de nos Etats", a-t-il indiqué.

"Sur le plan sécuritaire, nos frontières souvent poreuses sont des lieux de trafic illicite de toutes sortes et des fois, le refuge de bandes armées qu’il faut toujours surveiller et débusquer", a souligné le gouverneur de Kaolack

Alioune Badara Mbengue a fait observer que "les frontières sont saccagées" par le trafic illicite de bois et d’autres pratiques illégales.

Aussi dit-il nourrir "une grande reconnaissance envers notre voyante armée qui surveille tout cela de jour comme de nuit".

A signaler que cette Journée des Forces armées a été marquée à Kaolack par la remise de matériels agricoles à l’association des anciens militaires et militaires invalides de la région.