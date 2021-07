Kaolack, 30 juin (APS) – L’activiste Fadel Barro et des citoyens de Kaolack (centre) ont lancé une plateforme dénommé ‘’Jammi Kaolack’’ dans le but de rendre cette ville ‘’propre, prospère et digne’’.

‘’Jammi Kaolack veut offrir aux kaolackois une plateforme d’expression de toutes les compétences et de tous les talents pour une ville propre, prospère et digne. C’est une initiative politique qui transcende les rivalités partisanes’’, a expliqué mardi son président, Fadel, en marge d’un point de presse.

Selon lui, ‘’Jammi Kaolack est composé de citoyens déterminés à sortir Kaolack du marasme économique, social et politique’’.

‘’Nous sommes une plateforme politique qui prône un Kaolack propre, prospère et digne. Nous voulons participer au développement de Kaolack’’, a ajouté Fadel Barro, qui invite les jeunes à s’inscrire sur les listes électorales.