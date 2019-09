Kaolack, 19 sept (APS) - Les questions relatives à la jeunesse et particulièrement celle catholique, dans le cadre d’un meilleur accompagnement dans la vie ecclésiale et socio-politique, ont été au centre de la 43-ème assemblée de l’Union du clergé sénégalais.

Le thème de cette assemblée générale programmée du 16 au 20 septembre est "l’engagement de la jeunesse dans la vie ecclésiale et socio-politique : quelle pastorale d’accompagnement ?"

"La présente assemblée de Kaolack, dans sa particularité, s’est penchée sur des questions relatives à la jeunesse en général et à la jeunesse catholique en particulier. Elle fait suite aux conclusions des assises tenues à Ziguinchor en 2018," a déclaré Abbé Alioune Séne, président de l’UCS au cours d’une conférence de presse.

Selon lui, l’objectif est de "faire route avec les jeunes afin qu’ils se sentent écoutés, reconnus et accompagnés".

Abbé Alioune Séne souligne que " devant les enjeux et défis d’un nécessaire engagement des jeunes dans la vie sociale, économique et politique de notre pays, les prêtres encouragent et rappellent à tous les jeunes que l’engagement politique est belle et bien compatible avec leur vie de foi".

Les communications ont tourné autour de quatre points notamment " l’engagement politique des jeunes : enjeux, défis et perspectives’’, "l’engagement des jeunes dans la société : enjeux, défis et perspectives", ‘’la jeunesse face aux acteurs de vulnérabilité socio-éducative : quel accompagnement’’ et enfin " l’engagement des jeunes dans la vie ecclésiale : quelle pastorale".