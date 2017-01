Kaolack 14 jan (APS) - Le ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Mariama Sarr, a inauguré, vendredi, plusieurs infrastructures sociales réalisées dans la commune de Kaolack par le Programme intégré de développement économique et social (PIDES), a constaté l’APS.



Accompagnée des autorités administratives de la région et

des responsables du PIDES, un projet financé par le gouvernement italien, Mme Sarr a d’abord inauguré les centres d’éveil communautaires de Darou Ridwane et de Thioffac, deux quartiers périphériques de la commune de Kaolack.



‘’Ces centres d’éveil communautaires sont des garderies d’enfants

qui représentent un levier essentiel pour la promotion d’un développement humain durable dans une société de justice et de paix’’, a-t-elle expliqué.



Elle a affirmé que ‘’l’éducation constitue un vecteur de transmission de valeurs et de savoirs, d’attitude et de comportement pour une citoyenneté responsable’’.



Mariama Sarr, qui est aussi le maire de la commune de Kaolack, a également inauguré les nouveaux locaux abritant le centre intégré de développement économique et social de Kaolack (CIDES), doté d’une boutique de droits et d’exposition de produits locaux.



‘’Ces ouvrages sociaux de base offrent la double opportunité

de promouvoir l’éducation des enfants et d’asseoir les conditions idoines propres à libérer le potentiel des femmes’’, a-t-elle estimé.