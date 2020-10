Kaolack, 23 oct (APS) - L’ambassadeur de France au Sénégal Philip Lalliot a inauguré, vendredi, l’espace ’’Campus France’’ de Kaolack où les étudiants pourront s’informer sur les études en hexagone, a constaté l’APS.



’’Le Campus France aura de nouveaux locaux et un agent permanant pourra accueillir et informer les étudiants’’, a dit M. Lalliot au terme d’une visite à l’Alliance culturelle française.



Selon lui, ’’l’Alliance française est aussi un domaine de rencontres et d’échanges avec sa bibliothèque, son espace numérique et son volet formation prenant en compte les priorités de la coopération entre le Sénégal et la France’’.



Il a plaidé pour son ouverture aux jeunes générations qui doivent la fréquenter pour ’’se cultiver’’.