Kébémer, 24 oct (APS) - Le nouveau préfet du département de Kébemer Mamadou Lamine Mané compte inscrire son action dans une ’’démarche inclusive’’ pour ’’une administration de proximité, efficace, performante, moderne et crédible’’.

’’Kébémer est une terre de citoyenneté. Notre attention ira à la consolidation de l’Etat de droit et au renforcement d’une administration de proximité, performante, moderne, efficace, efficiente et crédible. Et je tends les mains à tous pour une démarche inclusive’’, a-t-il dit.

M. Mané a été installé officiellement, ce jeudi, dans ses fonctions de Préfet du département de Kébémer en remplacement à Madiop Ka admis à faire valoir ses droits à la retraite.

La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région de Louga, El Hadji Bouya Amar.