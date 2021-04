Dakar, 8 avr (APS) – Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Gueye a présidé jeudi à Keur Massar une rencontre d’échanges sur l’avancée des travaux d’un projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation aux changements climatiques (PROGEP 2), a constaté l’APS.



La rencontre avait réuni des délégués de quartiers, des maires, et élus territoriaux, ainsi que des représentants de l’administration territoriales.



‘’Nous sommes venus échanger avec eux sur l’avancée des travaux des ouvrages (de lutte contre les inondations), leur expliquer le projet pour une meilleure appropriation du projet par les populations’’, a déclaré le ministre à la fin de la rencontre.



Il a rappelé que le PROGEP2 est destiné à soulager les populations d’où l’importance de discuter avec elles de son contenu et des attentes des pouvoirs publics.



‘’Il faut sensibiliser les populations pour la pérennité des ouvrages. Le gouvernement est là pour encadre les pop et le président de la République est pour trouver des solutions’’, a souligné le porte-parole du gouvernement.



Il a salué et félicité les différents acteurs impliqués dans ce travail de réalisation d’ouvrage qu’il estime se terminer avant fin mai prochain



‘’Les dispositions sont déjà prises. Le travail continue et dans une synergie globale, pour ensemble arriver à un résultat positif pour soulager les populations’’, a ajouté le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires.



SG/AKS