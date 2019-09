Dakar, 8 sept (APS) - Plusieurs quartiers de Khombole dont le service d’état civil ont été envahis par les eaux suite aux fortes précipitations enregistrées samedi dans cette commune de Thiès, une région de l’ouest du Sénégal, rapporte dimanche Radio Sénégal (publique).



Le quartier Gandiol est le plus touché mais la mairie et son état civil sont aussi concernés, selon la reporter de Radio Sénégal décrivant des "artères impraticables" et plusieurs maisons inondées.

"De mémoire d’homme, les gens disent qu’ils n’ont jamais vu une telle pluie", a déclaré Omar Fall, porte-parole du maire de Khombole, interrogé par la radio publique. "Il faut se féliciter du fait que d’abord il n’y a pas eu mort d’homme", ajoute-t-il.

Il est revenu sur la situation dans les locaux de l’état civil, assurant que les registres "ont été sortis à temps. Dieu merci, il n’y a pas eu de grands dégâts" là aussi.

Le porte-parole du maire de Khombole a également loué la solidarité de voisinage qui a aidé à sortir les eaux des maisons inondées.

Une assistance des autorités municipales aux sinistrés est annoncée.

Radio Sénégal avait déjà évoqué le sujet dans son édition de samedi soir.



Le lieutenant El Hadj Malick Diop, commandant de la 21e compagnie d’incendie et de secours de Thiès, avait expliqué sur ses ondes que les opérations de pompage avaient été mises en branle dès samedi.

Des dégâts "assez importants" ont été enregistrés, avait indiqué le lieutenant Diop, avant d’assurer qu’aucune perte en vie humaine n’avait été enregistrée.