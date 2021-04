Dakar, 3 avr (APS) - La troisième usine d’eau de Keur Momar Sarr (KMS3) sera mise en service en mai prochain, a annoncé samedi soir, le chef de l’Etat Macky Sall.



"Je suis également heureux de vous annoncer que la 3e usine d’eau de Keur Momar Sarr sera mise en service en mai prochain", a-t-il dit dans son message à la nation à la veille de la célébration du 61-ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal.

Selon le président Sall, cet ouvrage de grande envergure, doté d’une conduite d’eau de 216 km et d’une capacité de 100 000 m3 par jour, pour sa première phase, sur 200 000 m3 au total, va contribuer à améliorer de façon substantielle la fourniture en eau pour Dakar, Thiès et d’autres localités.



Il a signalé que d’autres travaux sont en cours à Louga, Kaffrine, Matam, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

Le président de la République a ajouté que ces travaux seront suivis de la construction et de la remise en état d’ouvrages à Thiès, Tivaouane, Diourbel, Mbacké, Kaffrine, Fatick et Kaolack, en plus du programme national de 80.000 branchements sociaux entièrement subventionnés par l’Etat.