Kolda, 27 jan (APS) - Le préfet du département de Kolda, Matar Diop a appelé, vendredi, les acteurs syndicaux à oeuvrer à la réussite des opérations d’inscription sur les listes électorales (20 janvier-20 février) pour les élections générales de représentativité des centrales syndicales.





Matar Diop a invité les syndicalistes à faire de sorte que les opérations d’inscription soient un succès à Kolda et que le calendrier fixé respecté.



La période d’inscription sur les listes électorales pour les élections générales de représentativité des centrales syndicales est fixée du 20 janvier au 20 février par le ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, renseigne une lettre circulaire dont copie est parvenue à l’APS.



Selon le document produit le 13 janvier dernier, le scrutin se déroulera, dans le département, à l’Hôtel de ville de Kolda, aux sous-préfectures de Dioulacolon, de Sare Bidji et de Mampatim.



A cet effet, les chefs de service et employeurs des secteurs publics, parapublic, privé et des Collectivités territoriales sont invités à dresser et déposer à la commission administrative, à l’Inspection du Travail et à la Caisse de sécurité sociale des exemplaires de la liste complète de leurs effectifs salariés.





MG/PON