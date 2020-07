Dakar, 3 juil (APS) – Une trentaine de jeunes d’Iliyao, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Kolda (sud), déclarent avoir lancé une campagne de plaidoyer pour l’accès de ladite collectivité territoriale à l’électricité.



L’initiative est portée par l’association ‘’Nouvelle Vision’’, a dit, dans un entretien téléphonique avec l’APS, le secrétaire général de cette structure et porte-parole des villageois, Aly Baldé.



Iliyao, situé dans l’arrondissement de Dioulacolon, est peuplé de quelques 800 habitants et abrite un important foyer d’éducation islamique, selon M. Baldé.



‘’Nous allons, au sein de notre association, mener un plaidoyer fort auprès des autorités pour que notre village ait accès à l’électricité’’, a-t-il dit.



Selon le secrétaire général de ‘’Nouvelle Vision’’, Iliyao se trouve à cinq kilomètres de Guiro Yéro Bocar, le village chef-lieu de la commune dont il fait partie, lequel est déjà connecté au réseau électrique. ‘’Des poteaux électriques ont été emmenés depuis longtemps, mais jusque-là il n’y a rien de concret, concernant l’électrification de notre village’’, a dit M. Baldé, soulignant que l’accès à l’électricité est une ‘’forte demande sociale’’ des habitants d’Iliyao.



Le village dispose d’une école élémentaire depuis 1970, d’un collège d’enseignement moyen, d’un marché hebdomadaire et d’une case de santé. Il rêve de se doter d’unités de conservation et de transformations de lait, de mangues et d’autres produits maraîchers.