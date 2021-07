Kolda 17 juil (APS) - La directrice adjointe de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), Kitty Andang, en visite à Kolda (sud), s’est dite ‘’très satisfaite’’ des réalisations accomplies dans cette région, par les projets et programmes qu’accompagnent le Gouvernement américain.

‘’Je suis très satisfaite des réalisations effectuées par les différents projets et programmes de l’USAID dans la région de Kolda, où j’ai visité des réalisations dans les domaines de la santé de la mère et de l’enfant, de la nutrition, de l’hygiène et de l’assainissement avec l’installation de latrines améliorées. Et partout, j’ai constaté un impact sur le vécu des populations’’, a-t-elle dit à l’APS.

Revenant sur les 60 ans de présence de l’USAID au Sénégal, elle s’est réjouie du travail effectué par les programmes et projets financés par l’USAID pour améliorer les conditions de vie des populations dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’hygiène, de l’assainissement, de l’environnement et de la nutrition.

‘’Nous sommes très contentes de fêter les 60 ans de présence au Sénégal et surtout avec le travail effectué par les projets et programmes financés par l’USAID pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations. Et j’invite l’ensemble des acteurs partenaires de l’USAID à continuer ce travail dans la synergie pour soutenir les populations à la base’’, a-t-elle poursuivi.

Le Gouvernement américain, à travers l’USAID et en partenariat avec l’Etat du Sénégal, accompagne des projets et programmes pour promouvoir le développement dans les zones dites vulnérables, où les initiatives des populations sont prises en charges pour lutter contre la pauvreté, la malnutrition, et soutenir l’éducation des filles et l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant, etc .

Elle rassure les acteurs en promettant que les efforts fournis jusque-là seront consolidés et que l’USAID va continuer à accompagner les populations à travers des projets et programmes.