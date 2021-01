Touba Kandiané (Koungheul), 3 jan (APS) – ​Le ministre du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, en déplacement, dimanche, à Touba Kandiané, une localité du département de Koungheul, a promis l’appui du gouvernement après les destructions causées par un incendie.



Samba Ndibène Ka s’est rendu place en compagnie de l’adjoint au gouverneur de Kaffrine (centre) chargé des Affaires administratives, Abou Bâ.



Il a constaté l’ampleur des dégâts de cet incendie qui s’est produit vendredi dans ce village du département de Koungheul. L’incendie d’une rare violence a ravagé 15 maisons, détruit des tonnes de vivres et tué un cheval et un âne.

La délégation a été reçue par le chef de village, Cheikh Niang, en présence des populations.

’’Nous sommes venus pour transmettre à la population du village de Touba Kandiané le message de compassion du président de la République mais aussi le message de solidarité et de soutien permanent à l’endroit de ces populations sinistrées’’, a déclaré le ministre.

’’L’Etat mettra à la disposition de ces populations dans les prochains jours un important lot de denrées de première nécessité composé de riz, d’huile, de sucre, du savon, des pâtes alimentaires entre autres’’, a promis Samba Ndiobéne Ka.

Selon lui, ’’l’Etat mettra aussi à la disposition de ces populations un lot important de matériaux de construction composé de ciment, de fer, de zinc entre autres’’.

’’Tout ceci se fera par les canaux officiels c’est-à-dire par l’entremise du gouverneur de Kaffrine et à travers ses différents services’’, a fait savoir le ministre qui a déploré des pertes en vivres et des concessions détruites.

Le chef de village de Touba Kandiané, Cheikh Niang, a remercié le gouvernement à travers le ministre.

’’Nous sommes satisfaits et rassurés après cette visite du ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale et des autorités administratives’’, a t-il dit.