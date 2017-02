Dakar, 12 fév (APS) – Au total 171 agents de l’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS) dont 45 partis à la retraite entre 2014 et 2016 et 126 travailleurs riches de plus 15 ans d’ancienneté et toujours en activité ont été honorés, samedi, par la direction générale de l’Agence, a appris l’APS.











"L’ADS a fêté 45 agents partis à la retraite entre 2014 et 2016 et 126 travailleurs toujours en activité avec plus d’une quinzaine d’années d’ancienneté", rapporte un communiqué qui ajoute que l’invité d’honneur de la manifestation était Mbaye Ndiaye, le premier Directeur général de l’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS), créée en 2008.







Le directeur général des ADS, Pape Maël Diop a, à cette occasion, qualifié son prédécesseur "d’homme de compétences, pétri de qualités humaines, toujours prêt à donner de ses conseils pour la bonne marche de notre boite".



Pour sa part, Mbaye Ndiaye a appelé les travailleurs à la loyauté pour le développement du secteur et salué la nomination de Pape Maël Diop à la tête des ADS".



Un diplôme et beaucoup de cadeaux ont été remis au parrain de la cérémonie.



Au cours de cette cérémonie où le nouvel album du défunt chanteur Ablaye Mbaye a été distribué, la directrice administrative et financière de l’ADS, Marie Thérèse Gomez Mbodji, Birama Seck au nom des retraités, Moussa Yoro Thiam porte-parole des agents encore en activité et Mamadou Diop au nom des syndicalistes, se sont félicités du choix porté sur Mbaye Ndiaye pour être l’invité d’honneur de la cérémonie.