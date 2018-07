Dakar, 28 juin (APS) - L’ambassade d’Israël au Sénégal a remis, jeudi, un lot de 60 chaises roulantes aux enfants vivant avec un handicap du centre Talibou Dabo et de trois autres services pédiatriques du pays, a constaté l’APS. Ce lot a été remis en présence du maire de Grand Yoff, du directeur des établissements de santé du Sénégal, représentant le ministre de la Santé et de l’Action sociale et de l’ambassadeur d’Israël au Sénégal.

Le centre Talibou Dabo a reçu 48 chaises, alors que le centre hospitalier Albert Royer, l’hôpital des enfants de Diamnadio, le service de pédiatrie de l’hôpital Principal ainsi que l’hôpital régional de Saint-Louis, ont reçu chacun trois chaises.

’’Cette action entre dans le cadre de la célébration des 70 ans d’Israël. En effet, une partie de notre budget allouée à la fête nationale du 19 avril, a servi à donner aux enfants plus de mobilité, d’espoir et d’indépendance’’, a soutenu la chef de mission adjointe à l’ambassade d’Israël au Sénégal, Shir Gideon.

Pour elle, ces chaises de l’espoir libèrent doublement les enfants et leur offrent non seulement la mobilité, mais aussi leur facilitent l’intégration sociale et leur ouvrent les portes d’une meilleure éducation.

’’En donnant l’accès à l’éducation, nous créons une nouvelle génération consciente, compétente et confiante’’, a-t-elle fait valoir.

Pour sa part, le directeur du centre Talibou Dabo, Mademba Sow, a souligné que ce don venait à son heure, dans ce sens où il permet de résoudre le problème de la mobilité auquel les pensionnaires du centre ont toujours été confrontés.

Il a noté plusieurs problèmes dont souffrent le centre, notamment ceux liés à l’administration et aux finances, qui constituent, selon lui, des freins dans les actions quotidiennes.

’’Il fallait des fauteuils adaptés aux conditions des enfants pour leur permettre d’être plus automnes dans leur mouvement. Et ces chaises seront données à des enfants ayant moins de 40 kg’’, a-t-il ajouté.