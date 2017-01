Dakar, 13 jan (APS) - L’ancien footballeur international El Hadji Ousseynou Diouf a annoncé, jeudi à Dakar, le lancement de son nouveau journal "sport 11" entièrement dédié aux sportifs et fans du sport.

"Je ressens un grand plaisir de partager avec vous la mise en place de mon journal sur le marché sénégalais à partir de lundi 16 portant sur des activités sportives", a-t-il dit lors d’une conférence de presse.

Diouf a fait savoir que "c’est une vraie fierté pour lui d’annoncer la création de sport 11 qui sera un journal entièrement dédié aux sportifs et fans du sport".

"J’ai envie de rendre au sport ce qu’il m’a donné. Pour cela, j’ai décidé de créer ce journal", a-t-il fait valoir, soulignant que "le sport est un formidable vecteur de lien social, de cohésion et d’éducation".

"C’est pour cela que j’ai créé ce journal de référence pour le Sénégal avec une vision panafricaine". le journal permettra de faire interagir les spectateurs en étant le trait d’union entre les différentes parties, a-t-il ajouté.

Selon lui, "la presse participe pleinement au développement du sport et l’intérêt que le public portera au sport dépend en grande partie de la presse"

L’ancien attaquant vedette des Lions qui a porté le numéro 11 en sélection nationale a indiqué que son souhait est d’apporter sa contribution au développement du sport sénégalais.

El Hadji Ousseynou Diouf a été sacré deux fois d’affilée Ballon d’or africain en 2001 et 2002. L’ancien footballeur international a été élu meilleur joueur de la CAN 2002 et deuxième meilleur buteur de la zone Afrique lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2002, avec 9 réalisations (derrière l’Ivoirien Ibrahima Bakayoko qui avait 10 réalisations)

Dans son palmarès, figure aussi la place de quart de finaliste de la Coupe du monde 2002 avec le Sénégal (match perdu 1-0 en prolongation contre la Turquie), finaliste de la CAN en 2002 avec le Sénégal (finale perdue aux tirs aux buts contre le Cameroun)



Diouf a été Demi-finaliste de la CAN en 2006 avec le Sénégal (Les Lions terminent 4ème de l’épreuve), vainqueur de la League Cup en 2003 avec Liverpool, vice-champion de France de Ligue 1 en 2002 avec Lens, vainqueur de la Coupe de la Ligue écossaise en 2011 avec les Rangers FC et vainqueur du Championnat d’Écosse en 2011 avec les Rangers FC.