Dakar, 16 juin (APS) – L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) va accompagner les ministères sectoriels dans la production de statistiques a déclaré, vendredi à Dakar, son directeur général, Aboubacar Sadikh Bèye.





"Ce que nous voulons, c’est délester ces ministères sectoriels de la lourdeur de la production statistique" a dit M. Bèye lors de la troisième session du Conseil national de la statistique.



Pour ce faire, il s’agira, selon lui, de créer des "directions d’analyses, de prospectives, d’études approfondies, de stratégies" pour accompagner les ministères.



Et cela permettra de fournir à ces différents départements ministériels les données nécessaires pour les analyses et prendre les décisions les plus "efficaces" pour une bonne application de leurs politiques sectorielles.



"Quand la production statistique prend 80% du temps des experts qui sont dans les ministères sectoriels, il ne leur reste que 20% pour faire de l’analyse", a-t-il fait remarquer. M. Bèye a estimé que "cela signifie qu’il y’a pas assez d’analyses et que nos ministres ne prennent pas les meilleures décisions".







L’ANSD essaie alors de faire libérer ces 80% pour permettre aux experts en fonction dans les ministères de se consacrer entièrement aux études, analyses, prévisions et aux conseils en stratégie, a souligné Aboubacar Sadikh Bèye.



"Nous avons des défis pour renseigner les indicateurs du PSE, l’acte 3 de la décentralisation, les défis des ODD, l’agenda 2063 de l’Union africaine sans oublier les contraintes de la Norme spéciale pour la diffusion des données (NSDD) du Fonds monétaire international (FMI) que l’Etat du Sénégal souhaite intégrer" a-t-il dit.



Il a ajouté que cette adhésion va permettre "d’attirer dans le pays, beaucoup plus d’investisseurs étrangers, mais aussi et en même temps, de donner à tous les utilisateurs, l’accès aux données pour des décisions".