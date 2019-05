Dakar, 14 mai (APS) - L’ouverture à Dakar d’un bureau régional du Centre de recherche pour la population et la santé (APHRC) va aider les décideurs dans la prise en charge les problèmes des populations vulnérables dans l’optique d’une amélioration de leur niveau de vie, a affirmé mardi le directeur régional dudit centre, Cheikh Mbacké Faye.

’’Nous mettrons sur la table des évidences qui permettront aux décideurs de prendre en compte les problèmes rencontrés par des populations vulnérables en vue d’améliorer leur niveau de vie’’, a-t-il déclaré à l’occasion du lancement officiel du bureau régional de l’APHRC dans la capitale sénégalaise.

Le programme APHRC vise à aller au-delà des données basiques pour collecter les informations au niveau le plus décentralisé afin d’accompagner les décideurs, a rappelé Cheikh Mbacké Faye.

Il a jugé stratégique l’ouverture de ce bureau régional pour la mise en œuvre des programmes de l’APHRC, dans une zone du continent africain où beaucoup de choses restent à faire.

Selon Mbacké Faye, le Sénégal offre "beaucoup de possibilités et un cadre d’expérience extrêmement important et attrayant en termes d’engagement politique et de paramètres géographiques pouvant permettre d’assurer la bonne marche du bureau".

’’Nous avons dit qu’il était important pour l’APHRC, de se baser à Dakar pour mettre en œuvre un projet visant à améliorer la santé des populations’’, a-t-il fait valoir.

Il souligne que l’APHRC compte également accompagner les jeunes chercheurs à réaliser des publications, mais aussi à mobiliser des fonds et des ressources en matière de recherche.

Cela se fera à travers la mise en œuvre des projets de recherche dans plusieurs domaines, notamment l’urbanisation, la santé maternelle et infantile, l’accès à l’assainissement et tant d’autres, a-t-il fait savoir.

"Le renforcement des capacités reste un défi extrêmement important. C’est le credo de l’APHRC pour accompagner tous les chercheurs, en signant également des partenariats avec des universités et institutions", a souligné son directeur régional.

’’Nous menons plus de 60 projets répartis dans sept unités de recherche qui se penchent sur les tendances, les dynamiques et les facteurs de santé et de bien-être pendant toute la durée de vie’’, a pour sa part dit la directrice exécutive de l’APHRC, Catherine Kyobutungi.

Elle a précisé que ce travail de recherche englobe plusieurs domaines, parmi lesquels l’épidémiologie, l’économie de la santé et la biologie.

’’Nous sommes engagés dans des projets à long terme qui vont au-delà des politiques de recherche. Et depuis 2002, nous avons élargi notre travail à 13 pays d’Afrique de l’Est et australe, malgré la multitude de nos projets’’, a-t-elle expliqué.