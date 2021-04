Dakar, 16 avr (APS) – La Société nationale Agence de presse sénégalaise (SN-APS) et la Fondation Konrad Adenauer ont reconduit, jeudi, la convention de partenariat qui les lie depuis de nombreuses années.

Le Directeur général de la Société nationale Agence de presse sénégalaise (SN APS), Thierno Birahim Fall, et Caroline Hauptmann, Représentante-résidente au Sénégal de la Fondation Konrad Adenauer ont procédé au renouvellement du partenariat dans les locaux de la fondation allemande.



La SN-APS et la FKA sont des partenaires depuis plus de 20 ans notamment sur des projets de formations et de renforcement de capacité du personnel de cette agence de presse.