Dakar, 25 mars (APS) - Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a souligné jeudi l’importance pour l’armée de terre sénégalaise de "rester à la pointe du progrès" tout en conservant ses vertus.

"Engagée dans un processus continu de montée en puissance avec l’augmentation constante de ses effectifs et du nombre des formations relevant de son autorité, l’armée de terre se doit de rester à la pointe du progrès, tout en conservant ses vertus de rusticité et de flexibilité", a-t-il déclaré dans un discours dont une copie est parvenue à l’APS.

M. Kaba s’exprimait à l’inauguration du nouveau poste de commandement de l’état-major de l’armée de terre.



Il dit être sûr que "l’état-major de l’armée de terre répondra présent, au rendez-vous de la montée en puissance des armées, pour, comme sa devise le rappelle, ’instruire, entraîner et vaincre’".

Le ministre des Forces armées précise que le poste de commandement comprend "une cinquantaine de bureaux au moins" et est "équipé de toutes les commodités".



"Il permettra, dit-il, d’assurer aux personnels affectés à l’EMAT (état-major de l’armée de terre) des conditions optimales de travail et un environnement convivial qui participera à accroître leur rendement et leur efficacité."

M. Kaba affirme que "ce bel édifice contribuera également à donner l’image d’une armée de terre moderne".

"Il restera maintenant à veiller à la prise en compte, par les grands commandements et services, de l’environnement technique, de l’ameublement et des commodités nécessaires pour que l’ensemble soit rapidement opérationnel et fonctionnel".



"A cet égard, a-t-il déclaré, je puis vous assurer ici que vous pouvez compter sur l’accompagnement et le soutien constant du ministère des Forces armées et du haut-commandement".