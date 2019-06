Dakar, 30 mai (APS) - La communauté chrétienne du Sénégal, à l’image de celles des autres pays à travers le monde, a commémoré jeudi l’Ascension, fête commémorée 40 jours après Paques.



L’Ascension est un élément important de la foi chrétienne puisqu’elle est la manifestation de la joie de savoir Jésus désormais aux cieux, "assis à la droite du Père" et intercédant en faveur des croyants.

Le Secrétaire de la Conférence des évêques du Sénégal, l’abbé Augustin Thiaw, dans une homélie prononcée à la cathédrale de Dakar, est revenu sur le sens de la fête de l’Ascension.

"Nous découvrons ainsi dans ce départ de Jésus toute notre vocation en tant que communauté chrétienne. A nous aujourd’hui, il est donné d’être témoins de cette grâce de l’action de Dieu en faveur du monde entier, de l’humanité. Soyons ces hommes et ces femmes qui sont brûlés au feu de l’amour de Dieu’’, a-t-il déclaré.

"C’est aux confins de l’humanité, dans tous ses recoins que Jésus nous envoie. C’est là que nous sommes attendus, que nous serons pleinement nous-mêmes comme des disciples pleinement assoiffés d’accomplir la volonté de leur Maître’’, at-il ajouté dans des propos rapportés par Radio Sénégal (publique).

Selon l’abbé Thiaw, "il ne s’agit pas essentiellement d’une question de distance à parcourir ni d’une large surface à occuper encore moins d’un grand nombre à conquérir, autrement dit peu importe qu’on soit de la majorité ou de la minorité, qu’on soit 95% ou 5%, l’essentiel ne demeure pas là."

Il ajoute qu’il s’agit "d’aller et de trouver l’homme et tout homme dans ses profondeurs les plus intimes, dans ses préoccupations les plus sérieuses pour l’aimer, l’assister, lui redonner confiance et espoir en lui faisant sentir la proximité de Dieu".

"Si on est présent et qu’on ne sent pas l’homme, ce n’est pas la peine", a-t-il conclu.