Dakar, 28 jan (APS) - L’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF), constituée de quelque 80 institutions parlementaires de pays francophones, juge devoir faire preuve d’’’une plus grande mobilisation’’ et d’’’une ferme détermination’’ face aux violences meurtrières au Sahel.



’’Devant les multiples convulsions politiques qui agitent certains de nos pays membres, dans un environnement lourd de menaces sécuritaires, nous devons resserrer les rangs et redoubler nos efforts pour préserver notre espace francophone des risques de déstabilisation’’, a déclaré, mardi, à Dakar, l’un de ses responsables, Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale du Sénégal.



Il intervenait à une réunion de deux jours du bureau de l’APF (28-29 janvier), dans la capitale sénégalaise.



’’Les attaques massives et meurtrières dont ont été victimes de nombreux civils et militaires dans la région (le Sahel) durant ces derniers mois nous interpellent (…) et exigent de notre part une plus grande mobilisation et une ferme détermination à faire face’’, a ajouté M. Niasse.



La réunion de Dakar est l’occasion pour l’APF d’’’examiner avec vigueur et diligence des questions prioritaires qui interpellent notre espace, aux plans politique, sécuritaire, économique et social’’, a-t-il dit.

Les parlements des pays francophones doivent trouver des ’’solutions urgentes et durables [aux] défis sécuritaires’’ du Sahel, à travers les rapports élaborés par sa commission politique et ses chargés de mission, selon Moustapha Niasse.

Des délégations parlementaires de pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe prennent part à la réunion de Dakar, dirigée par le président de l’APF, l’Ivoirien Amadou Soumahoro, également président de l’Assemblée nationale de son pays.





Des violences de plus en plus meurtrières frappent depuis plusieurs années trois pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui sont membres de l’APF. M. Soumahoro souhaite que des propositions puissent sortir de la rencontre de deux jours et permettre de ’’protéger la jeunesse africaine de l’oppression et de la dictature des groupes terroristes, qui surgissent dans le Sahel’’.